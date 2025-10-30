El embajador Daniel Raimondi señaló que el operativo se realizó lejos de los puntos turísticos y que la situación en la ciudad está volviendo a la normalidad.

Las recomendaciones del embajador argentino en Brasil para quienes viajan a Río

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llevó tranquilidad a los argentinos que se encuentran en Río de Janeiro y a quienes tengan planeado viajar a la ciudad en los próximos días, luego del megaoperativo policial en las favelas contra el narcotráfico que dejó más de cien muertos.

Raimondi remarcó que los enfrentamientos entre la Policía y los narcotraficantes se dieron “en una zona puntual de Río de Janeiro, alejada de los centros turísticos y del centro histórico de la ciudad”. A su vez, destacó que la situación “lentamente está volviendo a la normalidad” luego de los incidentes del martes.

“La afectación fue más bien del punto de vista logístico, con bloqueos, con problemas en el transporte, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber argentinos en Río de Janeiro no hubo incidentes”, detalló Raimondi el miércoles en diálogo con TN.

El embajador recomendó a los argentinos que visitan la ciudad que "estén atentos al entorno" por la delincuencia característica de Río. En este sentido, en comunicación con Cadena 3 sugirió que los turistas "no usen nada ostentoso" y que "circulen como si uno fuera carioca por la calle".

“La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares, lo saben”, comentó Raimondi e informó que actualmente hay aproximadamente 35.000 compatriotas residiendo en Río de Janeiro.

Con respecto a la situación en el Aeropuerto Internacional de Galeão, ubicado muy cerca de las favelas Alemão y Penha, el embajador confirmó que "el acceso en este momento no está obstaculizado" y que tampoco se registraron inconvenientes para el traslado hacia la zona sur, donde se encuentran las playas turísticas como Copacabana e Ipanema.

Los datos del consulado argentino en Río de Janeiro

Cónsul General: Jorge Enrique Perren

Dirección: Edificio Argentina, Praia de Botafogo 228, Sobreloja 201, Barrio Botafogo, Río de Janeiro. CEP 22250-906

Horario: lunes a viernes de 10 a 15

Correo electrónico, [email protected]

Teléfono, 00 55 (21) 3850 - 8150

Además, ante cualquier tipo de delito, los turistas pueden dirigirse a la Delegación Especial de Apoyo al Turismo de la Policía Civil (DEAT), donde hay personal que habla español:

Av.Afrânio de Melo Franco, 159 - Barrio de Leblon.

Teléfono: (21) 2332-2924 / (21) 2332-2885/2889

Mail: [email protected]