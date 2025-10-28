El gobierno de Río de Janeiro reportó que se trata de "la mayor operación en la historia" de la ciudad contra el narcotráfico.

Más de medio centenar de muertos en megaoperativo en Río de Janeiro

Al menos 64 personas murieron como resultado de un violento megaoperativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro. De los fallecidos, solo cuatro eran policías. Según las autoridades de la ciudad, la operación policial comenzó durante la madrugada y tiene como objetivo desbaratar una supuesta red de narcotráfico.

El gobierno carioca informó que unos 2.500 uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de la ciudad.

Durante la madrugada, la policía ingresó con 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones a zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de Río.

El gobernador de la ciudad, Claudio Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aseguró que en el lugar decomisaron “una gran cantidad de droga”, sin precisar más detalles.

Las autoridades cariocas reportaron que 81 personas fueron detenidas y que la policía incautó 42 fusiles.

Un fotógrafo de la AFP vio como decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta. En la zona se escuchan ráfagas de disparos y se advirtió a la población que permanezca en sus casas.