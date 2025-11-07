Franco Colapinto, que seguirá con Alpine en 2026, fue 16º en Brasil

El piloto argentino no pudo atravesar el primer recorte, quedando a un paso de la Q2 en el autódromo de Interlagos.

Finalizó la clasificación sprint para la carrera de este sábado en la Fórmula 1 correspondiente al Gran Premio de Brasil y el argentino Franco Colapinto se quedó otra vez con las manos vacías.

A pesar de recibir la noticia de la renovación de su vínculo con Alpine para 2026, terminó en la 16ta. posición y no pudo atravesar el primer recorte, quedando a un paso de la Q2 que lo posicionaba entre los 15 primeros de la fase clasificatoria. 10 milésimas lo separaron del corte.

El argentino no estuvo rápido en todo el viernes paulista, especialmente en comparación con su compañero Pierre Gasly. Ya en la práctica había quedado lejos y en la clasificación, en la que todos debieron girar con neumáticos medios (así lo marca el reglamento de las clasificaciones para los sprint). El piralense marcó su mejor tiempo en el segundo intento lanzado y clavó el reloj en 1m10s441 y quedó muy cerca de pasar el corte. De hecho, ese registro lo tenía 15º hasta que llegó Lance Stroll y lo desbancó. Finalmente, quedó a tan solo 60 milésimas de Kimi Antonelli, quien se quedó con el último boleto de la Q2 del sprint.

La distancia con Antonelli fue mínima y, tal vez, una pequeña corrección que debió hacer en la entrada a la S de Senna, la primera variante de Interlagos, fue el motivo de que su primer parcial no haya sido tan bueno y, al final del giro, el desencadenante de la eliminación. Sin embargo, estuvo lejos de Gasly, quien cruzó cómodamente el corte al ubicarse octavo con 1m10s097 y le sacó 344 milésimas a Franco.

El bonaerense lo cerró con una mueca por ese 16º puesto que logró en la qualy para el sprint, desde donde tratará de escalar lo máximo que pueda. Un dato para nada menor: se anuncia lluvia para este sábado.

Por su parte, el inglés Lando Norris (McLaren), líder del Campeonato Mundial, saldrá primero este sábado en la prueba sprint.

Norris logró la 'mini-pole' al dominar la decisiva tercera ronda de la clasificación (SQ3), en la que -con el preceptivo neumático blando- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 243 milésimas. Solo 97 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con una ventaja de 185 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356), que saldrá desde la tercera plaza de la grilla.

El español Fernando Alonso arrancará un puesto por detrás del inglés George Russell (Mercedes) -cuarto este viernes-, desde la tercera fila, al lado del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en el Mundial, a 36 puntos de Norris-, que afrontará sexto la prueba corta, que se disputará a un tercio del recorrido de la dominical: es decir, 24 vueltas y algo más de 102 kilómetros.