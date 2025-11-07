La revolución del TC2000 desembarca en Uruguay

El revolucionario TC2000 con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia cruzarán la frontera por primera vez para correr en el autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay. Esto marcará el regreso de la categoría a suelo oriental después de 15 años.

Con un parque automotor renovado e innovador, el revolucionario TC2000 con los SUV más potentes de Argentina regresa a Uruguay este sábado y el domingo por la 10ª fecha del 46º Campeonato Argentino YPF INFINIA, compartiendo escenario con tres categorías fiscalizadas por la Asociación Uruguaya de Volantes: el Superturismo, el Superescarabajos y el Turismo Auvo.

La última visita a la República Oriental del Uruguay fue el 21 de marzo de 2010 en el circuito callejero de Playa Brava, Punta del Este, donde José María “Pechito” López con el Honda Civic #37 del equipo Petrobras fue el más rápido de la clasificación y el ganador de la final. Matías Rossi con el Renault Megane #6 del Renault Lo Jack Team terminó segundo y Mariano Werner con el Toyota Corolla #9 del Toyota Team Argentina completó el podio multimarca.

Esta será la primera vez del TC2000 en el trazado de 2.960 metros del autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes. Fue el TC2000 Series el que corrió en dos oportunidades: el 18 de mayo de 2014 con triunfo de Federico Panetta con un Toyota Corolla y el 31 de mayo de 2015 con la victoria de Augusto Scalbi con un Ford Focus.