El TC2000 presentó su carrera de Salta

Corresponde a la 11ª fecha de la temporada y se desarrollará el 22 y 23 de noviembre en el autódromo “Martín Miguel de Güemes”.

Este martes por la mañana en el Centro Cultural América se presentó oficialmente la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que el 22 y 23 de noviembre volverá después de 6 años al autódromo "Martín Miguel de Güemes” de Salta junto a la 9ª fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y al 7º capítulo del año del Zonal del NOA.

Del evento participaron Federico Abud (director de la Secretaría de Deportes), Ignacio García Bes (secretario de Deportes de la provincia de Salta), Pablo Sardi (presidente del Auto Club Salta) y Diego Levy (directivo del Grupo Tango Motorsports y TC2000), quienes brindaron detalles sobre la competencia, los preparativos y el impacto turístico y deportivo del evento en la provincia.

Ignacio García Bes (secretario de Deportes de la provincia de Salta) dijo: “Estamos contentos de poder recuperar el automovilismo nacional, que el TC2000 vuelva a nuestra provincia luego de seis años de ausencia es nuestra principal alegría. Agradecemos a todas las personas que pusieron en reacondicionamiento al autódromo”.

Por su parte, Pablo Sardi (presidente del Auto Club Salta) manifestó: “Para el Auto Club es un privilegio tener a una de las categorías nacionales más importantes de Argentina. El circuito está en perfectas condiciones gracias al trabajo y al apoyo del gobierno y de la municipalidad de Salta. El regreso del TC2000 va a generar un gran fin de semana que tendrá mucho movimiento turístico y económico”.

Mientras que Diego Levy (directivo del Grupo Tango Motorsports y TC2000) dejó sus sensaciones sobre el regreso del TC2000 al circuito salteño: “El regreso del TC2000 a Salta será una fiesta junto al resto de las categorías que la acompañarán. Desde el 2019 que el TC2000 no corre en el Martin Miguel de Güemes y luego de un arduo trabajo del Gobierno de Salta y del Auto Club Salta, se pudo concretar esta fecha para los nuevos vehículos SUV más potentes de Argentina en una carrera que será especial con cambio de neumáticos”.

De este modo, se presentó oficialmente la 11º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA que con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia volverá a una plaza tradicional como lo es el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, que tendrá nuevamente automovilismo de primer nivel el 22 y 23 de noviembre.