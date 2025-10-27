Se presentó la carrera de Uruguay del TC2000

La competencia, décima fecha de la temporada se correrá en el 8 y 9 de noviembre en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, Soriano.

Este lunes se hizo el lanzamiento oficial de la 10ª fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que el 8 y 9 de noviembre hará epicentro en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay, junto al Superturismo, Superescarabajos y Turismo AUVO.

Será el regreso del TC2000 a la República Oriental del Uruguay con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia. La última vez fue el 21 de marzo de 2010 cuando corrió en el Callejero de Punta del Este donde la pole position y la victoria fue para José María "Pechito" López (Honda Civic).

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón "Arredondo" del Ministerio de Turismo de Uruguay (Rambla 25 de Agosto esquina Yacaré, Montevideo) con la presencia de Ana Claudia Caram (Subsecretaría de Ministerio de Turismo de Uruguay), Guillermo Bessozzi (intendente de Soriano), Noemí Viera (directora de Turismo de Soriano), Alejandro Buffa (Coordinador Polideportivo Ciudad de Mercedes) y Christian Ñanco (representante de Tango Motorsports y TC2000), quienes dieron detalles de la carrera.

El primero en hablar fue Juan Pablo Casella (Representante del AUVO): “Agradecer a la intendencia de Soriano y al Ministerio de Turismo por ayudarnos a conseguir grandes categorías como el TC2000, que viene batiendo récords de velocidades y tiempo en los circuitos que corren. En las últimas semanas el departamento de Soriano nos viene avisando que estamos cerca a la ocupación total de hotelería y esto marca lo bueno que va a ser el fin de semana del 7 al 9 de noviembre”.

"Agradecer al Ministerio de Turismo por abrirnos las puertas para comenzar la previa del TC2000 que será un gran evento junto a nuestros fanáticos. Esperemos que el público de Argentina y los nuestros nos acompañen y presencien lo que será algo único de ver con el potencial y el sonido que tienen los nuevos vehículos del TC2000", desarrolló Noemi Viera (Directora de Turismo de Soriano).

Mientras tanto, Gonzalo González (director de la carrera) dijo: “Es un honor poder trabajar con una categoría muy profesional que están atento a todo”.

Por su parte, Guillermo Bessozzi (intendente de Soriano) manifestó: “Agradezco a todos por estar presentes en este lanzamiento, estamos a una semana de vivir un fin de semana único para el deporte nacional y sudamericano, en el cual tendremos al TC2000 y a nuestras categorías nacionales. El automovilismo y el turismo van de la mano y el próximo 7, 8 y 9 de noviembre lo viviremos de cerca".

Por último, habló Ana Claudia Caram de la Subsecretaría de Ministerio de Turismo de Uruguay: “Con una gran planificación y compromiso vamos a tener uno de los mejores fines de semanas del 7 al 9 de noviembre, en lo que será transcendental tener al TC2000 en el departamento de Soriano. Invitados a todos a venir a disfrutar de la carrera y si tienen tiempo, de nuestro querido turismo de naturaleza y todo lo que acompaña a nuestra querida Uruguay".