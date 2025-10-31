Marcelo Agrelo se presenta en Paraná

El piloto comodorense, con Toyota Camry, iniciará este sábado en el autódromo entrerriano la actividad oficial de la 13ª fecha de la temporada del TC.

El Turismo Carretera dará comienzo este sábado en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, a la actividad oficial correspondiente a la 13ª fecha de la temporada, tercera de la Copa de Oro.

En ese contexto, entre sus protagonistas, dirá presente el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien al comando del Toyota Camry atendido por el Maquin Parts Racing, buscará hacer un buen papel cuando la categoría dé inicio al primer ensayo de la mañana.

La máxima categoría del automovilismo argentino viene de correr en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde la victoria quedó para el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien es el actual líder que tiene la Copa de Oro.

Por su parte, Agrelo, quien fue el ganador de la Etapa Regular, finalizó en el 17º puesto y se ubica décimo, todavía sin haber podido ganar una carrera en la temporada, requisito clave para poder pelear de lleno por el campeonato.

Luego del primer ensayo -previsto a las 11:05-, se realizará el segundo entrenamiento a las 13:20 y pasadas las 16 llegará el momento de la clasificación.

El domingo, mientras tanto, se correrán por la mañana las dos series -a cinco vueltas cada una-, mientras que la final se largará a partir de las 13:30 a 25 vueltas o 50 minutos de duración, con transmisión de la TV Pública.

……………………..

Copa de Oro

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 4 108 Chevrolet Camaro

2º Julián Santero - 82,5 Ford Mustang

3º Santiago Mangoni - 74 Chevrolet Camaro

4º Matías Rossi (UM) - 72,5 Toyota Camry

5º Marcos Landa (UM) - 59,5 Chevrolet Camaro

6º Mauricio Lambiris 1 58,5 Ford Mustang

7º José Urcera (UM) - 52 Ford Mustang

8º Otto Fritzler 1 50 Toyota Camry

9º Germán Todino - 45 Ford Mustang

10º Marcelo Agrelo - 43,5 Toyota Camry

11º Jeremías Olmedo - 41,5 Ford Mustang

12º Christian Ledesma - 34 Chevrolet Camaro

13º Juan Martín Trucco - 33 Dodge Challenger

14º Valentín Aguirre - 30 Chevrolet Camaro

15º Mariano Werner 1 29 Ford Mustang