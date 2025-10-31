Marcelo Agrelo se presenta en Paraná

El Turismo Carretera dará comienzo este sábado en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, a la actividad oficial correspondiente a la 13ª fecha de la temporada, tercera de la Copa de Oro.
En ese contexto, entre sus protagonistas, dirá presente el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien al comando del Toyota Camry atendido por el Maquin Parts Racing, buscará hacer un buen papel cuando la categoría dé inicio al primer ensayo de la mañana.
La máxima categoría del automovilismo argentino viene de correr en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde la victoria quedó para el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien es el actual líder que tiene la Copa de Oro.
Por su parte, Agrelo, quien fue el ganador de la Etapa Regular, finalizó en el 17º puesto y se ubica décimo, todavía sin haber podido ganar una carrera en la temporada, requisito clave para poder pelear de lleno por el campeonato.
Luego del primer ensayo -previsto a las 11:05-, se realizará el segundo entrenamiento a las 13:20 y pasadas las 16 llegará el momento de la clasificación.
El domingo, mientras tanto, se correrán por la mañana las dos series -a cinco vueltas cada una-, mientras que la final se largará a partir de las 13:30 a 25 vueltas o 50 minutos de duración, con transmisión de la TV Pública.
Copa de Oro
Pos Piloto Victorias Pts Marca
1º Agustín Canapino 4 108 Chevrolet Camaro
2º Julián Santero - 82,5 Ford Mustang
3º Santiago Mangoni - 74 Chevrolet Camaro
4º Matías Rossi (UM) - 72,5 Toyota Camry
5º Marcos Landa (UM) - 59,5 Chevrolet Camaro
6º Mauricio Lambiris 1 58,5 Ford Mustang
7º José Urcera (UM) - 52 Ford Mustang
8º Otto Fritzler 1 50 Toyota Camry
9º Germán Todino - 45 Ford Mustang
10º Marcelo Agrelo - 43,5 Toyota Camry
11º Jeremías Olmedo - 41,5 Ford Mustang
12º Christian Ledesma - 34 Chevrolet Camaro
13º Juan Martín Trucco - 33 Dodge Challenger
14º Valentín Aguirre - 30 Chevrolet Camaro
15º Mariano Werner 1 29 Ford Mustang