Verriello obtuvo la primera fecha de la Copa Top Race

Con Fiat Cronos, se quedó con la victoria este domingo en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

Luego de las intensas lluvias que se presentaron en la mañana del domingo, salió el sol para la final de la 1ª fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA, que se llevó a cabo en el circuito 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Diego Verriello con el Fiat Cronos #2 del Octanos Competición se llevó la victoria luego de dominar la carrera de principio a fin.

A poco de largarse la carrera, el que llegó a estar primero fue Emiliano Stang con el Cronos #162 que le entrega el equipo de Christian Martínez seguido por Verriello, pero al pasar por la primera curva, el piloto de Mar del Plata logró superar al representante de Crespo, Entre Ríos, por afuera para así ser el puntero de la competencia hasta la bandera a cuadros. Atrás se dio un gran espectáculo entre Norberto Grosso (Ford Mustang #32 – JLS Motorsport-Corsi Sport) y Leonel Pernía (Fiat Cronos #44 – Octanos Competición) por el último escalón del podio.

A todo esto, Marcelo Ciarrocchi logró avanzar desde el 13º puesto al 10º, pero luego por una falla en el Ford Mondeo #40, el piloto de Almafuerte abandonó la competencia.

Encarando la sexta vuelta de competencia Grosso junto a Leonel Pernía lograron avanzar sobre Emiliano Stang para meterse entre los 3 mejores de la carrera mientras que, el Campeón Argentino del Top Race V6, Facundo Aldrighetti (Lexus #1 - Halcón Motorsport) avanzaba hasta el 8º lugar.

Promediando la carrera, se producía el primer auto de seguridad por el fuerte accidente de Luis Gastaldi con el Toyota Corolla #8 del LG Racing. A falta de 8 minutos para el final, se reanudaron las acciones con Verriello en la punta, seguido por Grosso y Pernía, pero nuevamente aparecía el auto de seguridad por el despiste de Adrián Hamze con el Fiat Cronos #69. Tanto Gastaldi como Hamze están fuera de peligro y fueron derivados al Sanatorio Güemes para realizarles los estudios correspondientes para mayor tranquilidad.

Llegó el final y luego de 36min50s539/1000, el campeón argentino del Top Race Series 2025 Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición se quedó con la victoria en el inicio de la Copa Top Race YPF INFINIA a una velocidad promedio de 138,637 km/h. Segundo fue Norberto Grosso con el Ford Mondeo #32 del JLS Motorsport-Corsi Sport a 347/1000 y tercero terminó Leonel Pernía con el Fiat Cronos #44 del Octanos Competición a 2.220/1000.

Los primeros cincos de la carrera los completaron Emiliano Stang (Fiat Cronos #162 – Octanos Competición) y Mariano Pernía (Ford Mondeo #55 – Octanos Competición).

Carlos Guttlein (Octanos Competición), Marcelo Chiappetta (JLS Motorsport-Corsi Sport), Darío Necochea (Octanos Competición), Adrián Hamze (Octanos Competición) y Guillermo Promesti (Fénix Racing Group) completaron el “top-ten”.

Diego Verriello, ganador de la 1ª fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA: "Fue importante la victoria en Buenos Aires. Tuve en la primera curva la posibilidad de sacarle el puesto a Emi (Stang) y luego pude escaparme para lograr el triunfo. Espero que Gastaldi y Hamze se encuentren bien. Es importante saber sobre la salud de nuestro competidores”.

Con 1 fecha cumplida, el Campeonato de la Copa Top Race YPF INFINIA tiene líder a Leonel Pernía (Octanos Competición) con 24 puntos, segundo está Diego Verriello (Octanos Competición) con 23, tercero Norberto Grosso (JLS Motorsport-Corsi Sport) con 21 puntos, cuarto Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport) con 9 y quinto Mariano Pernía (Octanos Competición) con 8 unidades.