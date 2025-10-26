Trelew se prepara para definir los campeones del automovilismo

La última fecha de la temporada se correrá el 16 de noviembre en el autódromo Mar y Valle. Miguel Otero, Axel Oliver, Martín Jones, Pablo Pires y Federico Turrez llegarán como líderes a la definición.

Miguel Otero es el líder que tiene el campeonato del TC Austral. Foto: Turismo Carretera Austral.

El autódromo Mar y Valle de Trelew será el 14, 15 y 16 de noviembre el escenario de la décima y última fecha del campeonato provincial 2025 de automovilismo, jornada donde quedarán definidos los campeones en cada una de las cinco categorías de pista.

En ese contexto, Miguel Otero en el TC Austral, Axel Oliver en el TC Patagónico, Martín Jones en el TP 1.100cc, Pablo Pires en el TP Gol 1.6 y Federico Turrez en los Renault 12, llegarán como líderes en sus respectivos campeonatos, de cara a lo que será la última fecha de la temporada.

Cuando resta solo una carrera para el final del certamen, que fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo, en el TC Austral, Miguel Otero es el puntero con 250 puntos, seguido de Sergio Larreguy con 223, mientras que en tercer lugar se encuentra Javier Hernández con 185 unidades.

En el TC Patagónico, mientras tanto, el rawsense Axel Oliver lidera con 265 puntos, seguido del comodorense Emiliano López con 255, mientras que tercero se encuentra el madrynense Marcos Laudonio con 249 unidades.

El trelewense Martín Jones, por su parte, es el líder que tiene el certamen del Turismo Pista 1.100cc. Luego de nueve finales, manda con 202 puntos, seguido de Juan Cruz Centeno con 172 y Mariano Ayup que reúne 170 puntos.

En el TP Gol 1.6, el puntero es el actual defensor de la corona Pablo Pires con 263 puntos, quien es escoltado en el campeonato por Renzo Blotta 238 y luego lo sigue Agustín Montecino con 178 unidades.

Y en el campeonato de los Renault 12, lidera Federico Turrez -otro de los que defiende el título- con 210 puntos, seguido de René Ludden con 204, mientras que tercero se ubica Marcos Panquilto con 192 puntos.

Todos ellos son los que figuran entre los principales puestos en cada uno de sus campeonatos, a falta de una fecha para el final de la temporada.

En la última carrera del año, que se será el domingo 16 del próximo mes y donde habrá puntaje y medio en juego, se conocerán los campeones de la temporada 2025 en cada una de las categorías, seguramente con un “Mar y Valle” que lucirá con un importante marco de espectadores.

CAMPEONATOS (corridas nueve fechas)

TC Patagónico: 1) Axel Oliver 265 puntos, 2) Emiliano

López 255, 3) Marcos Laudonio 249, 4) Tomás Oliver 145,

5) Daniel Laudonio 138, 6) Amílcar Oliver 129, 7) Julio Sosa 91, 8) Sebastián Gatica 91, 9) Julio Bona 86, 10) Cristian Trupiano 79, 11) Mauricio Naso 69, 12) Gustavo Micheloud 61,13) David Peñalba 35, 14) Daniel Sosa 14, 15) Angelo Casas 2 y 16) Nazareno López 1.

TC Austral: 1) Miguel Otero 250 puntos, 2) Sergio Larreguy 223, 3) Javier Hernández 185, 4) Marcelo Pérez 155, 5) Emanuel García 149, 6) Javier Figueroa 141, 7) Marcelo Otero 141, 8) Máximo Arias 113, 9) Luis Méndez 88, 10) Gustavo González 86, 11) Fernando Vázquez 78, 12) Rubén Pires 72, 13) Martín Larreguy 71, 14) Pedro Gutiérrez 68, 15) Daniel Sauthier 50, 16) Jorge Avila 39, 17) Edgardo Krings 34, 17) Erico Lola 34, 19) Enrique Verde 19, 20) Gabriel Vázquez 12.

TP 1.100cc: 1) Martín Jones 202 puntos, 2) Juan Cruz Centeno 172, 3) Mariano Ayup 170, 4) Franco Vallejos 166, 5) Santiago Acevedo 145, 6) Santiago Villar 144, 7) Leonardo Carrión 141, 8) Luciano Matazmala 136, 9) Benjamín Carrizo 135, 10) Roberto Marzoli 104, 11) Pablo Eckerman 104, 12) Rubén Grier 100, 13) Daniel Nogales 94, 14) Martín Muñoz 81, 15) Nicolás Coll 76, 16) Luciano Centeno 72, 17) Enrico Fratesi 67, 18) Daniel Galleguillo 64, 19) Luciano Carenini 63, 20) Jeremías Saldivia 60.

TP Gol 1.6: 1) Pablo Pires 263 puntos, 2) Renzo Blotta 238, 3) Agustín Montecino 178, 4) Arian Gómez 169, 5) Santiago Gamba 152, 6) Daniel Miranda 129, 7) Carlos De Rossi 113, 8) Sebastián Carballo 103, 9) Federico Fracaro 91, 10) Martín Pachmann 89, 11) Fernando Przbytek 83, 12) Nicolás D’Elía 82, 13) Luciano Alvarez 79, 14) Martín Ebene 74, 15) Sebastián Rodríguez 71, 16) Daniel James 66, 17) Tomás Pugnaloni 64, 18) Alberto Pinto 59, 19) Matías Ruiz 56, 20) Mario Valle 55.

Renault 12: 1) Federico Turrez 210 puntos, 2) René Ludden 204, 3) Marcos Panquilto 192, 4) Abel Panquilto 183, 5) Javier Casas 152, 6) Gianfranco Mesiti 139, 7) Cristian Marsicano 138, 8) Enzo Fueyo 124, 9) Juan Campano 122, 10) Emanuel Correa 122, 11) Héctor Montenegro 119, 12) Juan Kristiansen 105, 13) Ezequiel González 103, 14) Sebastián Acosta 99, 15) Ezequiel Pizzonía 81, 16) Víctor Pachmann 79, 17) Sebastián Sandoval 73, 18) Cristian Schill 70, 19) Federico Baima 51, 20) José Carrasco 47.