Rada Tilly tiene un duro desafío en Km 5

El líder del Ascenso visita este sábado a Ferro, que está a tres puntos. De los dos escoltas, Portugués se mide con Caleta y Roca tiene descanso.

Se disputa este sábado la 6ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto Rada Tilly visitará desde las 16 a Ferrocarril del Estado, expectante a tres unidades de distancia.

En el único encuentro que comenzará a las 15:30, Deportivo Portugués, a un punto de la cima, visitará a Caleta Córdova en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, con el triunfo en la mira, a la espera de un traspié del “Aurinegro” para intentar subirse a lo más alto, teniendo en cuenta que Deportivo Roca, quien lo acompaña en el segundo puesto, tiene fecha libre.

En los otros partidos sabatinos, jugarán Talleres Juniors-Nueva Generación, San Martín-Manantiales Behr de Ciudadela, Oeste Juniors-Universitario y Comodoro FC-Stella Maris.

…………………

Programa de la 6ª fecha

SABADO 8 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)

- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Diego Bayón y Víctor Velarde.

Cancha: USMA.

SABADO 8 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Talleres Juniors vs Nueva Generación.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Alejandro Acosta.

Cancha: Talleres Jrs.

- San Martín vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Carlos Flores y Morena Britez.

Cancha: San Martín.

- Oeste Juniors vs Universitario.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Diego Schooff y Luis Marcial.

Cancha: Oeste Jrs.

- Comodoro FC vs Stella Maris.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Matías Ortiz y Juan Olivares.

Cancha: Comodoro FC.

SABADO 8 (16:00 – 14:00 Reserva)

- Ferrocarril del Estado vs Rada Tilly.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Gastón Cejas y Cristian Alvarez.

Cancha: Ferro.