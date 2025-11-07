Rada Tilly tiene un duro desafío en Km 5

Se disputa este sábado la 6ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto Rada Tilly visitará desde las 16 a Ferrocarril del Estado, expectante a tres unidades de distancia.
En el único encuentro que comenzará a las 15:30, Deportivo Portugués, a un punto de la cima, visitará a Caleta Córdova en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, con el triunfo en la mira, a la espera de un traspié del “Aurinegro” para intentar subirse a lo más alto, teniendo en cuenta que Deportivo Roca, quien lo acompaña en el segundo puesto, tiene fecha libre.
En los otros partidos sabatinos, jugarán Talleres Juniors-Nueva Generación, San Martín-Manantiales Behr de Ciudadela, Oeste Juniors-Universitario y Comodoro FC-Stella Maris.
…………………
Programa de la 6ª fecha
SABADO 8 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)
- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Luis Fimiani.
Asistentes: Diego Bayón y Víctor Velarde.
Cancha: USMA.
SABADO 8 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- Talleres Juniors vs Nueva Generación.
Arbitro: Daniel Sosa.
Asistentes: Gabriel Jarpa y Alejandro Acosta.
Cancha: Talleres Jrs.
- San Martín vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Carlos Flores y Morena Britez.
Cancha: San Martín.
- Oeste Juniors vs Universitario.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Asistentes: Diego Schooff y Luis Marcial.
Cancha: Oeste Jrs.
- Comodoro FC vs Stella Maris.
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Matías Ortiz y Juan Olivares.
Cancha: Comodoro FC.
SABADO 8 (16:00 – 14:00 Reserva)
- Ferrocarril del Estado vs Rada Tilly.
Arbitro: Guillermo Díaz.
Asistentes: Gastón Cejas y Cristian Alvarez.
Cancha: Ferro.