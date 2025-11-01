El “Aurinegro” goleó a San Martín, mientras que Portugués y Roca también ganaron y se mantienen a un punto. Ferro se bajó del segundo puesto tras empatar con Nueva Generación.

Rada Tilly sigue arriba y hay dos escoltas que no aflojan

Se disputó este sábado la 5ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto, Rada Tilly, goleó -con cuatro tantos de Brian Cárdenas- 4-0 a San Martín y continúa en lo más alto.

De los tres equipos que lo seguían, dos ganaron y uno cedió terreno: Deportivo Portugués y Deportivo Roca derrotaron 3-1 a Talleres Juniors y Caleta Córdova, respectivamente, para mantenerse a un punto de distancia del líder, mientras que

Ferrocarril del Estado igualó 1-1 con Nueva Generación. Pablo Amaya marcó para “La Nueva” y Claudio Ojeda igualó para el “ferroviario”.

Portugués se impuso con goles de Enzo Cerdá, Ignacio Caamiña y Maximiliano Barría. Nicolás Sotomayor marcó para la “T”.

Mientras que Roca, con tantos de Aarón Cárcamo, Matías Cuyul y Julio Jauregui, venció a Caleta que descontó a través de Roni Gaworowski.

En otros partidos, Manantiales Behr de Ciudadela venció 2-0 a Oeste Juniors con un doblete de Fabricio Ceballos y Universitario superó 5-4 a Comodoro FC.

Los tantos de la “U” los anotaron Emanuel Velázquez -en tres ocasiones-, Héctor Gaitán y Laureano Espino. Los goles de Comodoro fueron obra de Maximiliano Pardo -dos veces-, Nazareno Campanini y Elías Díaz.

Panorama de la 5ª fecha

SABADO 1

- Rada Tilly 4 / San Martín 0.

- Universitario 5 / Comodoro FC 4.

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Oeste Juniors 0.

- Nueva Generación 1 / Ferrocarril del Estado 1.

- Deportivo Portugués 3 / Talleres Juniors 1.

- Deportivo Roca 3 / Caleta Córdova 1.

Libre: Stella Maris.

Próxima fecha (6ª)

- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.

- Talleres Jrs. vs Nueva Generación.

- Ferro vs Rada Tilly.

- San Martín vs M.B. Ciudadela.

- Oeste Jrs. vs Universitario.

- Comodoro FC vs Stella Maris.

Libre: Deportivo Roca.