Rada Tilly sigue arriba y hay dos escoltas que no aflojan

Se disputó este sábado la 5ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto, Rada Tilly, goleó -con cuatro tantos de Brian Cárdenas- 4-0 a San Martín y continúa en lo más alto.
De los tres equipos que lo seguían, dos ganaron y uno cedió terreno: Deportivo Portugués y Deportivo Roca derrotaron 3-1 a Talleres Juniors y Caleta Córdova, respectivamente, para mantenerse a un punto de distancia del líder, mientras que
Ferrocarril del Estado igualó 1-1 con Nueva Generación. Pablo Amaya marcó para “La Nueva” y Claudio Ojeda igualó para el “ferroviario”.
Portugués se impuso con goles de Enzo Cerdá, Ignacio Caamiña y Maximiliano Barría. Nicolás Sotomayor marcó para la “T”.
Mientras que Roca, con tantos de Aarón Cárcamo, Matías Cuyul y Julio Jauregui, venció a Caleta que descontó a través de Roni Gaworowski.
En otros partidos, Manantiales Behr de Ciudadela venció 2-0 a Oeste Juniors con un doblete de Fabricio Ceballos y Universitario superó 5-4 a Comodoro FC.
Los tantos de la “U” los anotaron Emanuel Velázquez -en tres ocasiones-, Héctor Gaitán y Laureano Espino. Los goles de Comodoro fueron obra de Maximiliano Pardo -dos veces-, Nazareno Campanini y Elías Díaz.
Panorama de la 5ª fecha
SABADO 1
- Rada Tilly 4 / San Martín 0.
- Universitario 5 / Comodoro FC 4.
- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Oeste Juniors 0.
- Nueva Generación 1 / Ferrocarril del Estado 1.
- Deportivo Portugués 3 / Talleres Juniors 1.
- Deportivo Roca 3 / Caleta Córdova 1.
Libre: Stella Maris.
Próxima fecha (6ª)
- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.
- Talleres Jrs. vs Nueva Generación.
- Ferro vs Rada Tilly.
- San Martín vs M.B. Ciudadela.
- Oeste Jrs. vs Universitario.
- Comodoro FC vs Stella Maris.
Libre: Deportivo Roca.