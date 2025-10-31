Se juega la 5ª fecha de la B

Este sábado, el líder Rada Tilly recibe a San Martín, con el objetivo de alejarse de Ferro, Portugués y Roca, que lo siguen a un punto.

Se disputará este sábado desde las 16 la 5ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto, Rada Tilly (10 unidades), recibirá a San Martín (1).

El “Aurinegro”, ya ascendido tras ganar el Apertura, buscará alejarse de sus escoltas, que están apenas a un punto de distancia: Ferrocarril del Estado, que visitará en cancha de San Martín a Nueva Generación (el otro invicto, a dos unidades de la cima), Deportivo Portugués, que será anfitrión de Talleres Juniors, y Deportivo Roca, que recibirá a Caleta Córdova.

Cabe destacar que en todos los campos de juego, la fecha se jugará sin la asistencia de público visitante.

Programa de la 5ª fecha

SABADO 1 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Universitario vs Comodoro FC.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Diego Schooff y Selena Medina.

Cancha: Castelli.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Oeste Juniors.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Luis Fimiani y Carlos Flores.

Cancha: M. B. Ciudadela.

- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Asistentes: Maximiliano Selg y Víctor Velarde.

Cancha: San Martín.

- Deportivo Portugués vs Talleres Juniors.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Lucas Bres y Gastón Cejas.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Deportivo Roca vs Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Diego Bayón y Alejandro Acosta.

Cancha: Deportivo Roca.

SABADO 1 (16:00 Primera – 14:00 Reserva)

- Rada Tilly vs San Martín.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Matías Ruiz.

Cancha: Rada Tilly.

Libre: Stella Maris.