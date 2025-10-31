Se juega la 5ª fecha de la B

Se disputará este sábado desde las 16 la 5ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto, Rada Tilly (10 unidades), recibirá a San Martín (1).
El “Aurinegro”, ya ascendido tras ganar el Apertura, buscará alejarse de sus escoltas, que están apenas a un punto de distancia: Ferrocarril del Estado, que visitará en cancha de San Martín a Nueva Generación (el otro invicto, a dos unidades de la cima), Deportivo Portugués, que será anfitrión de Talleres Juniors, y Deportivo Roca, que recibirá a Caleta Córdova.
Cabe destacar que en todos los campos de juego, la fecha se jugará sin la asistencia de público visitante.
………………..
Programa de la 5ª fecha
SABADO 1 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- Universitario vs Comodoro FC.
Arbitro: Blas Subelza.
Asistentes: Diego Schooff y Selena Medina.
Cancha: Castelli.
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Oeste Juniors.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Asistentes: Luis Fimiani y Carlos Flores.
Cancha: M. B. Ciudadela.
- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Cristian Ontivero.
Asistentes: Maximiliano Selg y Víctor Velarde.
Cancha: San Martín.
- Deportivo Portugués vs Talleres Juniors.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Asistentes: Lucas Bres y Gastón Cejas.
Cancha: Deportivo Portugués.
- Deportivo Roca vs Caleta Córdova.
Arbitro: Carlos Quintana.
Asistentes: Diego Bayón y Alejandro Acosta.
Cancha: Deportivo Roca.
SABADO 1 (16:00 Primera – 14:00 Reserva)
- Rada Tilly vs San Martín.
Arbitro: Daniel Sosa.
Asistentes: Gabriel Jarpa y Matías Ruiz.
Cancha: Rada Tilly.
Libre: Stella Maris.