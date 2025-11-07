Deportivo Madryn busca sacar ventaja en cancha del "Gallito"

Visita este sábado a Deportivo Morón por una de las “semis” de ida del torneo Reducido de la Primera Nacional. Se inicia a las 21:10 y televisa TyC Sports.

Deportivo Madryn visitará este sábado a Deportivo Morón por una de las semifinales de ida de ida del torneo Reducido de la Primera Nacional de fútbol.

El partido, que se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, dará comienzo a las 21:10, se televisará por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo. Maximiliano Del Yesso y Erik Grunmann serán los jueces de línea.

El equipo chubutense estuvo a minutos de ascender a la Primera división, ya que había finalizado primero en la Zona “A” y en gran final por el ascenso Gimnasia de Mendoza se lo empató sobre el final y se terminó imponiendo en los penales.

De esta manera, el conjunto de Leandro Gracián tuvo que jugar los cuartos de final del Reducido, donde superó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo al que le dieron por perdido el partido 3-0 por incidentes en el entretiempo con el árbitro Lucas Comesaña.

El “Gallito”, mientras tanto, es otro de los sobrevivientes de la Zona B, en la que finalizó en la cuarta posición, mientras que en el Reducido se impuso ante San Martín de Tucumán (0-0) y Atlanta (1-0).

Por otra parte, desde las 19:40 y por la señal de DSports, se jugará la otra semifinal en el estadio Ciudad de Caseros, entre el local Estudiantes de Buenos Aires y su homónimo de Río Cuarto. Este partido tendrá como árbitro a Bruno Amiconi.

El “Matador” de Caseros se clasificó a esta instancia luego de terminar tercero en la Zona B con 59 puntos, mientras que en el Reducido dejó en el camino a Deportivo Maipú gracias a la victoria por 1-0 y a Tristán Suárez, con un global de 1-0.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, peleó por el boleto a la gran final hasta el final de la fase regular, donde finalizó segundo también en la Zona B. Ya en el Reducido, el equipo cordobés eliminó a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).