Deportivo Madryn avanzó a las "semis" del torneo Reducido

El elenco chubutense se impuso por 1-0 ante Gimnasia de Jujuy por el partido revancha de los cuartos de final. Su próximo rival será Morón.

Deportivo Madryn derrotó este domingo de local por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y avanzó a las semifinales del torneo Reducido de la Primera Nacional, instancia en donde se las verá con Deportivo Morón.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje de Fabrizio Llobet. El gol del encuentro lo marcó -de cabeza- el delantero Luis Silba, cuando se jugaban 37 minutos de la etapa inicial.

Deportivo Madryn ganó la serie con resultado global de 4-0, teniendo en cuenta que en el primer partido -jugado en Jujuy-, no se disputó el segundo tiempo ya que el árbitro de ese encuentro, Luis Comesaña, había denunciado amenazas por parte de directivos del club jujeño.

El partido estaba hasta ese entonces 1-0 para el “Lobo”, pero luego hubo que esperar unos días, y el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado el partido 3-0 al “Aurinegro”.

De esa manera, el equipo que dirige Leandro Gracián jugará en las semifinales del Reducido con Deportivo Morón que eliminó a Atlanta.

La otra “semi” la jugarán los dos Estudiantes. El de Río Cuarto -que le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta- y el de Caseros, que este domingo venció en el final 1-0 a Tristán Suárez.