Mercedes Larrauri ganó cinco medallas doradas en Montevideo

La atleta de Chubut tuvo una exitosa participación en el Torneo López Testa, con primeros puestos en Lanzamiento de Bala, Lanzamiento de Disco, Lanzamiento del Martillo, Lanzamiento de la Jabalina y Lanzamiento del Martelete.

La atleta chubutense Mercedes Larrauri (60) logró 5 medallas doradas en el Torneo Internacional “López Testa” de atletismo master, que se desarrolló el 14 y 15 de marzo en Montevideo, Uruguay.

En lo que fue la 40ª edición, Larrauri se quedó con el primer puesto en cinco modalidades: Lanzamiento de Bala con 8,82 mts, Lanzamiento de Disco con 21,26 mts, Lanzamiento del Martillo con 23,58 mts, Lanzamiento de la Jabalina con 18,56 mts y Lanzamiento del Martelete (Peso) con 9,18 mts.

Del 24 al 26 de abril, la atleta de Chubut estará participando del Meeting Internacional en la provincia de San Luis.