Mercedes Larrauri ganó cinco medallas doradas en Montevideo

La atleta chubutense Mercedes Larrauri (60) logró 5 medallas doradas en el Torneo Internacional “López Testa” de atletismo master, que se desarrolló el 14 y 15 de marzo en Montevideo, Uruguay.
En lo que fue la 40ª edición, Larrauri se quedó con el primer puesto en cinco modalidades: Lanzamiento de Bala con 8,82 mts, Lanzamiento de Disco con 21,26 mts, Lanzamiento del Martillo con 23,58 mts, Lanzamiento de la Jabalina con 18,56 mts y Lanzamiento del Martelete (Peso) con 9,18 mts.
Del 24 al 26 de abril, la atleta de Chubut estará participando del Meeting Internacional en la provincia de San Luis.