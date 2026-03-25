Cuatro comodorenses clasificaron al Nacional de Powerlifting

Cristian Sánchez, Iván Toñanez, Nahuel Fresco y Antonio Fuentes compitieron en el clasificatorio de la Liga Sur APL Powerlifting que se desarrolló en San Carlos de Bariloche y obtuvieron sus pasajes para el Nacional, que organiza la Asociación de Powerlifting (APL).

Gran actuación de deportistas comodorenses en el Torneo de la Liga Sur de Powerlifting, competencia que se hizo el pasado domingo 22 de marzo en el gimnasio Summit Training Center de Bariloche. Los cuatro atletas lograron acceder al Nacional que organiza la Asociación de Powerlifting (APL) y que se hará, del 26 al 28 de junio, en Neuquén.

Iván Toñanez tuvo un enorme desempeño en su debut en la categoría RAW Máster 2, alcanzando el récord regional de peso muerto. Por su parte, Cristian Sánchez compitió en RAW y obtuvo el récord de peso muerto en las dos categorías.

En tanto que, Nahuel Fresco y Antonio Fuentes también volvieron a la ciudad con sus boletos para el certamen que reunirá a los mejores exponentes de Argentina.

Sánchez explicó que “el sábado cumplimos con el pesaje junto a Iván Toñanez y el domingo a la mañana empezó la competencia, pero nosotros íbamos en la última tanda, así que recién comenzamos a competir por la tarde”.

Siguiendo esa línea, el deportista contó que “Iván protagonizó un gran debut en la categoría RAW Máster 2, logrando el récord regional de peso muerto. Yo competí en RAW y como especialista en peso muerto. No tuve muchos tiros certeros, pero logramos hacer el récord de peso muerto en las dos categorías”.