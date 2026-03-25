La 12ª "Copa Pueyrredón" consagró a sus campeones

Real Madrid de Río Grande obtuvo el título en Mujeres y Sol de Mayo de Viedma salió campeón en Varones.

El martes finalizó la 12ª edición de la Copa Pueyrredón de handball. Real Madrid de Río Grande y Sol de Mayo de Viedma fueron los campeones. El certamen se desarrolló en el Gimnasio Municipal 2 y en la Escuela 211, con competencia en Mayores y amistosos en Cadetes, bajo la organización del club Nueva Generación y el acompañamiento de Comodoro Deportes.

En Mayores se contó con la participación de 14 equipos (9 femeninos y 5 masculinos), mientras que en Cadetes se jugaron partidos de carácter amistoso.

La ceremonia de cierre contó con la presencia de Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes; Rodrigo Cosignani, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano; y Carlos Portas, presidente honorario de la Federación Chubutense de Balonmano, entre otras autoridades. Sobre el final hubo un sentido reconocimiento a la entrenadora del club Nueva Generación Jessica Barría.

Handball1

POSICIONES MUJERES

1º Real Madrid (Río Grande TDF)

2º Gimnasio Municipal 1

3º Petroquímica

POSICIONES VARONES

1º Sol de Mayo (Viedma RN)

2º Nueva Generación A

3º Nueva Generación B

MEJOR ARQUERA

Luciana Machiavello (Real Madrid - Rio Grande TDF)

MEJOR ARQUERO

Alexis Tojel (Nueva Generación)

GOLEADORA (42 GOLES)

Daiana Condori (Nueva Generación)

GOLEADOR (39 GOLES)

Tomás Di Lorenzo (Nueva Generación)