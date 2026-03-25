La 12ª "Copa Pueyrredón" consagró a sus campeones

El martes finalizó la 12ª edición de la Copa Pueyrredón de handball. Real Madrid de Río Grande y Sol de Mayo de Viedma fueron los campeones. El certamen se desarrolló en el Gimnasio Municipal 2 y en la Escuela 211, con competencia en Mayores y amistosos en Cadetes, bajo la organización del club Nueva Generación y el acompañamiento de Comodoro Deportes.
En Mayores se contó con la participación de 14 equipos (9 femeninos y 5 masculinos), mientras que en Cadetes se jugaron partidos de carácter amistoso.
La ceremonia de cierre contó con la presencia de Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes; Rodrigo Cosignani, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano; y Carlos Portas, presidente honorario de la Federación Chubutense de Balonmano, entre otras autoridades. Sobre el final hubo un sentido reconocimiento a la entrenadora del club Nueva Generación Jessica Barría.
POSICIONES MUJERES
1º Real Madrid (Río Grande TDF)
2º Gimnasio Municipal 1
3º Petroquímica
POSICIONES VARONES
1º Sol de Mayo (Viedma RN)
2º Nueva Generación A
3º Nueva Generación B
MEJOR ARQUERA
Luciana Machiavello (Real Madrid - Rio Grande TDF)
MEJOR ARQUERO
Alexis Tojel (Nueva Generación)
GOLEADORA (42 GOLES)
Daiana Condori (Nueva Generación)
GOLEADOR (39 GOLES)
Tomás Di Lorenzo (Nueva Generación)