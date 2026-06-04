Gonzalo Basulto fue convocado por quinta vez a la Selección Argentina

Participará con el equipo nacional de básquet para jugadores con Síndrome de Down, en una nueva concentración a desarrollarse en Corrientes.

La Comisión de Actividades Infantiles celebra con enorme orgullo una nueva convocatoria de Gonzalo Basulto a la Selección Argentina de básquet para jugadores con Síndrome de Down, dependiente de FADDIM (Federación Argentina de Deportes para Persona con Discapacidad Intelectual).

Del 5 al 7 de junio, Gonzalo participará de una nueva concentración nacional, esta vez en la ciudad de Corrientes, continuando un camino de crecimiento que comenzó en 2023 con su primera convocatoria.

Desde entonces, formó parte de distintas concentraciones realizadas en General Roca, Zárate y Bahía Blanca, sumando experiencia y afianzándose dentro del proceso de la Selección Argentina. Esta será su quinta convocatoria, un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el compromiso que demuestra día a día.

Integrante de la familia CAI Básquet desde 2012, Gonzalo practica básquet desde hace casi 20 años de la mano del profe Mariano It. Su recorrido deportivo se desarrolló siempre de manera integrada, compartiendo entrenamientos, aprendizajes y competencias junto a sus compañeros, demostrando que el deporte es una herramienta fundamental para la inclusión, la convivencia y el crecimiento personal.

Esta nueva citación representa no solo un logro individual, sino también el acompañamiento permanente de su familia, compañeros, profesores, dirigentes y de toda la comunidad de la CAI, que lo ha acompañado en cada etapa de su desarrollo.

Desde la CAI felicitan a Gonzalo por este nuevo desafío y le desean el mayor de los éxitos representando a la ciudad, a la institución y a la Patagonia con los colores de la Selección Argentina.