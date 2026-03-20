El levantamiento de pesas abre su año competitivo con el Torneo Provincial

Este sábado se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal 1 el Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico de Pesas, clasificatorio a los Juegos de la Integración Patagónica para las divisionales Sub-15 y Sub-17. Además, competirán Sub-12, Sub-20 y Mayores federados, buscando registrar marcas para clasificar al Nacional de noviembre.

Será el evento que abre el calendario competitivo de levantamiento de pesas en la provincia, con alrededor de 30 participantes de diversas localidades de la región, bajo la organización de la escuela de levantamiento de Comodoro Rivadavia, con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes.

El Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico de Pesas tendrá lugar en el Municipal Nº1 desde las 10:00 este sábado, con la participación de delegaciones de Rawson, José de San Martín, Río Pipo entre otras, además de los exponentes locales.

El Provincial tiene carácter de torneo oficial, clasificatorio a los Juegos de la Integración Patagónica, los cuales se disputarán del 20 al 24 de abril en Río Grande, Tierra del Fuego.

Será clasificatorio a los JIC únicamente los Sub-15 y Sub-17 (Cadetes y Juveniles), destacando en ésta última categoría la competencia interna que tendrán los comodorenses Samuel Solís y Tiziano Ramos en categoría 67kg.

También serán de la partida en el torneo de manera competitiva tanto Sub-12 como Sub-20 y Mayores, los cuales realizarán marcas con objetivo de clasificación al Campeonato Nacional que se disputará en noviembre en sede a confirmar. Entre ellos, estará el actual campeón nacional Sub-20 en 60kg., Pablo Tahir.

“Será el primer torneo donde compiten federados. Es dar comienzo al año competitivo y es una oportunidad también para ver a los atletas de la provincia. Haremos un buffet también para recaudar fondos para la escuela”, comentó Cinthia Cadiz, referente de la escuela local de levantamiento.

“Para este Provincial tendremos alrededor de 30 competidores. Cabe destacar que es un torneo donde solo pueden participar atletas de escuelas de la provincia, es decir que no es un torneo abierto. Ayer también tuvimos reunión con referentes de la Patagonia, y podemos confirmar que el 30 de mayo haremos la Liga Patagónica en el Club Huergo, donde tendremos más de 80 atletas seguramente”, adelantó Cadiz.