Frustran intento de usurpación en zona de El Faro

Personal municipal y policial intervino ante la detección de un desmonte no autorizado en tierras públicas ubicadas en inmediaciones de El Faro.

En el marco de las políticas impulsadas por la actual gestión para garantizar el ordenamiento de la ciudad y la protección del ambiente, el operativo que se realizó este domingo permitió detener una maniobra irregular que afectaba suelo fiscal y comprometía el equilibrio del ecosistema local.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, explicó que “en horas de la tarde del domingo detectamos un costoso equipo vial, realizando un desmonte sin autorización sobre tierra pública municipal. Ante la gravedad del hecho, se dio intervención inmediata a la policía”.

A partir de la actuación conjunta, se labraron las actuaciones penales por la presunta comisión del delito de usurpación y daño ambiental, y se procedió al secuestro de la maquinaria utilizada.

En este sentido, Jurich advirtió además sobre las consecuencias ambientales de este tipo de acciones, al afirmar que “cuando se ejecutan desmontes con máquinas rompiendo el manto vegetal, se genera un problema ambiental para los vecinos. En la Patagonia el manto vegetal cumple una función esencial para el ecosistema y el soporte de la biodiversidad”.

El funcionario recordó que desde comienzos de este año la Secretaría de Ordenamiento Territorial viene desarrollando instancias de diálogo y capacitación con los habitantes del sector de El Faro, orientadas a la remediación ambiental y la concientización sobre el cuidado del entorno natural.