Incendio nocturno en una vivienda de San Cayetano sin heridos

El fuego se desató poco después de la 1:00 en una casa desocupada. Bomberos y policía controlaron rápidamente la situación y no hubo lesionados

Un incendio se registró esta madrugada, a la 1:13, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Héctor Cámpora y Antonio Garcés, en el barrio San Cayetano. De acuerdo con fuentes policiales, el inmueble se encontraba desocupado al momento del hecho.

Personal de la Comisaría y del cuartel de Bomberos acudió de inmediato y logró controlar las llamas antes de que se propagaran a construcciones vecinas. Aunque no se registraron heridos, el fuego provocó daños materiales dentro de la vivienda, especialmente en colchones y en algunos sectores interiores.

Minutos después, un hombre se presentó en el lugar y afirmó ser el propietario del inmueble, haciéndose responsable de la vivienda afectada. Las autoridades investigan los motivos que originaron el siniestro.