Investigan incendio intencional de un automóvil en barrio Pueyrredón

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre calle La Prensa al 900. Bomberos sofocaron las llamas y las pericias apuntan a un ataque provocado.

Un incendio que afectó a un automóvil generó la intervención policial y de bomberos durante la madrugada de este domingo en el barrio Pueyrredón. El hecho se registró cerca de la 1:25, cuando el Centro de Monitoreo Urbano emitió una alerta por un foco ígneo en un vehículo estacionado sobre calle La Prensa al 900.

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera acudieron al lugar y constataron que las llamas se concentraban en la parte frontal de un rodado marca Honda. Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en el sitio hasta lograr extinguir el fuego y evitar mayores daños. El siniestro provocó pérdidas materiales, principalmente en el sector delantero del automóvil, sin que se reportaran personas heridas.

El propietario del vehículo, identificado por sus iniciales C.A., manifestó ante las autoridades que el incendio habría sido provocado por autores desconocidos. En la escena intervino personal de Criminalística, que durante las tareas periciales secuestró un fragmento de botella con restos de líquido inflamable, elemento que refuerza la hipótesis de un ataque intencional enmarcado en la figura de estragos.

La causa quedó bajo la órbita de la funcionaria de fiscalía Patricia Rivas. En paralelo, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones para intentar identificar a los responsables.