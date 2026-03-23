Incendio arrasó una vivienda en Kilómetro 17 y dejó pérdidas totales

El fuego se desató durante los primeros minutos de este lunes y consumió por completo una casa de madera. No hubo personas heridas y se investigan las causas del siniestro.

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio Kilómetro 17 durante la madrugada de este lunes. El siniestro se registró alrededor de las 00:05 y, pese a la magnitud de las llamas, no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia fue advertida mediante un llamado que alertó a personal policial de la Subcomisaría Próspero Palazzo, que acudió al lugar y constató la gravedad de la situación. De inmediato, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios del destacamento de Kilómetro 8, quienes arribaron con dos unidades de respuesta rápida y trabajaron para contener el fuego.

Sin embargo, la vivienda, construida íntegramente en madera, fue rápidamente alcanzada por las llamas y terminó destruida en su totalidad, provocando pérdidas materiales irreparables.

Por el momento, el origen del incendio no fue determinado. El propietario del inmueble, un hombre de 61 años, indicó a las autoridades que el fuego podría haberse iniciado en un sector donde mantenía un criadero de pollos, debido a la presencia de aserrín y lámparas utilizadas para calefacción.

Además, señaló que había dejado una salamandra encendida al retirarse del domicilio durante la tarde del domingo, circunstancia que también es evaluada por los investigadores como posible desencadenante del siniestro.