Preocupación en Trelew por el aumento de personas en situación de calle

Vecinos de la zona céntrica expresaron su inquietud por la presencia de personas que duermen en la vía pública.

La crisis económica impacta con fuerza en todo Chubut y, particularmente, en Trelew, donde cada vez es más visible la presencia de personas que viven literalmente en la calle. Vecinos del centro de la ciudad manifestaron su preocupación por esta situación, que se repite en distintos puntos y genera tanto malestar como alarma social.

En la esquina de Belgrano y Roca, por ejemplo, los residentes señalaron un caso puntual: una persona permanece desde hace varios días junto a su perro, utilizando las canillas exteriores de las viviendas para asearse o beber agua, y en ocasiones dejando las llaves abiertas.

“En la esquina de Belgrano y Roca hay una persona en situación de calle durmiendo con sus perros, haciendo sus necesidades en cualquier lado, usando las canillas que los vecinos tienen para regar y dejándolas abiertas”, relató un frentista, quien manifestó su preocupación por la falta de intervención de los organismos correspondientes.

Los vecinos sostienen que situaciones similares se registran en otras zonas de la ciudad que gobierna el radical Gerardo Merino y solicitan la actuación de los organismos públicos encargados de la asistencia social, para brindar acompañamiento, atención y alternativas de contención a quienes hoy no cuentan con un lugar donde vivir.

Más allá de los inconvenientes que genera en el entorno urbano, los residentes remarcan la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva social y humanitaria que contemple el creciente número de personas que se encuentran en la vía pública en Trelew.