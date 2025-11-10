Santilli se prepara para jurar y ratifica el diálogo con gobernadores

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, formalizará su rol en el Gabinete del presidente Javier Milei este martes 11 de noviembre, a las 15 horas, con la jura como titular del Ministerio del Interior en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Desde que fue anunciado en su nuevo cargo, Santilli ha comenzado a cumplir con el que será el eje central de su gestión: la articulación con las provincias.

En este marco, el futuro funcionario, que viene de renunciar a su banca por el PRO, ya mantuvo reuniones con gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Para esta semana entrante, quedan pendientes encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

El gobernador Torres, luego de su encuentro con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la búsqueda de "acuerdos a mediano y largo plazo" y de avanzar en las "reformas estructurales" que generen trabajo e inversiones.

De todos modos, y pese a que el diálogo con las provincias será prioritario, Santilli ha trazado una clara línea con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien acusa de doble discurso.

El flamante ministro afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, cuestionando su falta de apoyo a iniciativas clave."No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", indicó días atrás.

El Gobierno recibe a los gobernadores Marcelo Orrego y Martín Llaryora

El Gobierno nacional, a través de Diego Santilli, que ya ejerce de hecho como ministro del Interior a pesar de no haber jurado; trabajan para realizar una cumbre de gobernadores con el objetivo de avanzar en acuerdos legislativos sobre la agenda de reformas, en especial la laboral.

Las reuniones se desarrollarán en Casa Rosada y este lunes se reunirán con el gobernador de San Juna, Marcelo Orrego, y el de Córdoba, Martín Llaryora. En los próximos días podrían sumarse también Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Osvaldo Jaldo, Tucumán; Hugo Passalacqua, Misiones; Alfredo Cornejo, Mendoza; y Gustavo Valdés, de Corrientes.