Igon fue designado en una empresa provincial y hay polémica

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, expresó su rechazo a la designación de Santiago Nicolás Igon en el directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPECH). Calificó el nombramiento como una “cachetada al pueblo” y recordó que el dirigente peronista reconoció haberse vacunado antes de tiempo durante la pandemia.

Álvarez, referente de Juntos por el Cambio, señaló que el cargo provincial representa “un premio inmerecido” y cuestionó que el nombramiento se produzca apenas dos meses después del acuerdo judicial que benefició a quien fuera diputado nacional durante dos periodos (2015-19 y 2019-23).

“Hace dos meses nos enteramos de que hizo un acuerdo con la Justicia en el que reconoce que se vacunó antes, cuando todavía no le correspondía y la gente se moría. Para mí es gravísimo y que a los dos meses termine con este nombramiento me parece inaceptable”, afirmó el presidente del Concejo en diálogo con EQSnotas.com.

El concejal remarcó que la designación fue impulsada por el bloque minoritario en la Legislatura, pero sostuvo que “había otros cuadros para ocupar ese lugar” y que el puesto “no debería usarse como un premio”.

“Sabemos que esos cargos tienen sueldos millonarios. En este caso, Igon pagó 3.000.000 de pesos por el acuerdo judicial, y al mes y medio asume un cargo que triplica esa suma. Es una cachetada al pueblo, sobre todo viniendo de quienes dicen defenderlo”, expresó.

Álvarez también hizo referencia a los casos del denominado “vacunatorio VIP” que se investigaron a nivel nacional y recordó que en esos expedientes “no se permitió ningún arreglo judicial”.

“La Justicia nacional no permitió acuerdos con los vacunados VIP, todos siguen en proceso. Pero acá, excepcionalmente, se hace un acuerdo y enseguida viene un cargo de este tipo. Me parece una cachetada porque además se jugó con algo muy particular; habla de un egoísmo terrible”, señaló.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel consideró que el rechazo al nombramiento “no es solo una postura personal” sino un sentimiento compartido por muchos vecinos.