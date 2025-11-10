Paro inminente en Patagonia si no se acreditan los salarios

La UTA advirtió que los choferes de Patagonia no saldrán a trabajar este lunes si los sueldos no se depositan antes de las 13. Expreso Rada Tilly pagó sin demoras.

El responsable local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quinteros, confirmó que los choferes de la empresa Patagonia Argentina podrían iniciar un paro total de actividades este lunes si los salarios no se acreditan antes de las 13 horas.

“Si a las 13 no se les abona el salario a los choferes, no saldrán a trabajar”, afirmó Quinteros en diálogo con el programa Nuestras Mañanas de Radio del Mar. El dirigente explicó que la situación ya fue informada al secretario general del gremio y remarcó que la empresa “está imposibilitada de pagar porque no cuenta con los aportes correspondientes de Provincia y Municipio”.

Quinteros señaló que el plazo de pago ya se encuentra vencido, dado que este lunes 10 los haberes deberían haber estado acreditados. En contraste, informó que los empleados de Expreso Rada Tilly percibieron sus sueldos en tiempo y forma, lo que evidencia una diferencia en la situación de ambas compañías del sector.

“Hoy habrá reuniones con representantes del gobierno para buscar una solución, pero mientras tanto los compañeros ya están avisados: no saldrán hasta que se depositen los sueldos”, subrayó el dirigente. También pidió comprensión a los usuarios ante la posibilidad de interrupciones en el servicio y remarcó que la medida responde a una situación salarial insostenible.