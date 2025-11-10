Solicitan ayuda económica para cubrir una intervención médica de su hijo

José Ezequiel Chiguay difundió un mensaje en redes sociales para pedir colaboración y afrontar los costos particulares de un tratamiento para su hijo Benicio. Aclaró que no se trata de una operación de riesgo, pero sí de atender secuelas que requieren atención médica inmediata.

José Ezequiel Chiguay, vecino de Comodoro Rivadavia, publicó un mensaje en redes sociales solicitando colaboración económica para cubrir los gastos médicos de su hijo Benicio. Según detalló, la familia se encuentra afrontando dificultades laborales y no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el costo de una intervención médica que no está cubierta por la obra social.

José explicó que no se trata de una operación grave, sino de un procedimiento necesario para tratar las secuelas en la garganta del niño tras un episodio reciente. “Lo vamos a tener que costear particularmente”, señaló al pedir ayuda a su comunidad.

La familia habilitó un alias para recibir aportes: DEBORAH1321, a nombre de Deborah Alejandra Toni. También pidió a la comunidad colaborar compartiendo la publicación para llegar a más personas, entendiendo las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares.

“Sabemos que la situación está complicada para todos. No es agradable publicar esto, pero es nuestro último recurso”, expresó en el mensaje difundido.