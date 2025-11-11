Clausuran dos agencias de autos por falta de habilitación y obstrucción peatonal

Inspectores municipales y personal policial realizaron tres operativos en la zona sur: dos comercios no tenían habilitación y se labraron multas por vehículos estacionados sobre la vereda.

La Secretaría de Control Urbano y Operativo Municipal, en conjunto con la División de Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut, realizó este martes por la mañana tres inspecciones en agencias de venta de automóviles ubicadas en la zona sur de la ciudad. Los controles, enmarcados en la rutina de fiscalización que impulsa la gestión municipal, detectaron irregularidades en dos de los tres comercios relevados.

El primer operativo se concretó en la intersección de avenida Canadá y José María Rodrigo, en el barrio Pueyrredón, donde los inspectores constataron la presencia de una decena de vehículos estacionados sobre la vereda, infringiendo la normativa vigente y obstaculizando el tránsito peatonal.

Sin título-1

La segunda inspección tuvo lugar en la colectora de la avenida Yrigoyen y Polonia, donde no se observaron irregularidades. En cambio, la tercera intervención, realizada en avenida Constituyentes al 500, reveló dos faltas graves: el local no contaba con la habilitación comercial correspondiente y también exhibía automóviles estacionados sobre la vereda.

El secretario de Control Urbano, Miguel Gómez, supervisó los operativos y destacó que estas acciones se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por el intendente Othar Macharashvili. “Se continúa con los controles coordinados con la División Sustracción Automotores de la Policía de la provincia del Chubut. Esto tiene como fin verificar la legalidad de los vehículos que están a la venta”, explicó.

Gómez confirmó que se detectaron comercios que no poseen habilitación para operar, al tiempo que enfatizó la preocupación vecinal frente al uso indebido de la vía pública. “Lo que plantean muchas veces los vecinos es que el alto número de vehículos que tienen a la venta entorpece la circulación segura de los transeúntes”, señaló.

Finalmente, el funcionario aseguró que los controles continuarán. “Los operativos se mantendrán con este tipo de dispositivos, ya que lo único que persiguen es el bienestar y la tranquilidad de los vecinos comodorenses”, concluyó.