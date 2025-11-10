Siete conductores dieron positivo en alcoholemia en el control de Alvear y Necochea

Durante la madrugada del domingo, personal de la Comisaría Segunda y de la APSV realizó controles en la intersección donde, semanas atrás, un funcionario de la Fiscalía Federal protagonizó un incidente con la policía.

Durante la madrugada del domingo, entre las 5 y las 7, personal de la Comisaría Segunda y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llevó adelante un operativo de control en la intersección de Alvear y Necochea, un punto que en las últimas semanas cobró notoriedad por un episodio en el que un funcionario de la Fiscalía Federal amenazó a un efectivo policial.

De acuerdo con el informe oficial, se controlaron 68 vehículos y se identificaron a 70 personas. Como resultado, se labraron siete actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito por alcoholemia positiva.

La graduación más elevada registrada fue de 1.77 gramos por litro de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

El operativo se enmarca en una serie de controles preventivos que se vienen realizando en la ciudad durante los fines de semana para reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.