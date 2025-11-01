Personal policial que efectuaba servicios de seguridad adicional en un supermercado reconoció al sospechoso y lo aprehendió.

Salió a comprar y tenía un pedido de captura

A las 17:40 de este sábado, personal policial de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia aprehendió, en un supermercado del barrio San Martín, a un hombre sobre quien pesaba un pedido judicial de captura.

Sucedió a las 17:40 en la sucursal de la Cooperativa Obrera.

Ocurrió cuando policías que efectuaban el servicio de seguridad adicional en el supermercado identificaron a un hombre que se hallaba comprando, dado que se trata de un individuo conocido en el ambiente delictual.

Al contrastar sus datos en el sistema judicial, los policías corroboraron que registraba una orden de detención por rebeldía, emitida por el juez penal Carlos Tedesco.

El hombre, de quien no se dio a conocer su identidad, fue trasladado a la comisaría en calidad de detenido hasta que comparezca ante el juez penal de turno.