Vialidad Nacional refuerza los trabajos de mantenimiento en rutas clave de Chubut

Las tareas se desarrollan sobre las rutas nacionales 3, 25, 40 y 259, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. Se incluyen bacheos, perfilado de banquinas, limpieza y colocación de nueva señalización.

Trelew, 6 de noviembre de 2025.– Vialidad Nacional informó que continúa con un amplio plan de conservación y mantenimiento en distintas rutas nacionales de la provincia del Chubut, abarcando las trazas 3, 25, 40 y 259. Los trabajos buscan garantizar mejores condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en zonas estratégicas del territorio provincial.

En la zona cordillerana, sobre la Ruta Nacional 259, se realizan tareas de conservación en el tramo de ripio que conecta la localidad de Trevelin con el paso internacional Futaleufú, en el límite con Chile. En los 33 kilómetros intervenidos se utiliza maquinaria motoniveladora para aportar material granular y perfilar la calzada, manteniendo así la transitabilidad del corredor.

Por su parte, en la Ruta Nacional 40 se intensificaron los trabajos de bacheo profundo entre Esquel y Epuyén, empleando material asfáltico en caliente elaborado en la planta de Vialidad Nacional del campamento vial de Tecka. También se ejecutaron carpetines de asfalto en los accesos a los puentes de los arroyos Madera, Lepá y Leleque, y se avanzó en la reparación de sectores con deterioro en la capa de rodamiento.

Sin título

De manera complementaria, se realizaron tareas de desmalezado y destronque entre los kilómetros 1893 y 1894, además del perfilado y mantenimiento de banquinas entre el empalme de la RN 1S40 (acceso a El Maitén) y la Ruta Provincial 71 (acceso a Cholila). Asimismo, cuadrillas realizaron limpieza y desmalezado de guardarrailes entre Epuyén y El Hoyo.

En la Ruta Nacional 25, se desarrollan trabajos de bacheo profundo en el tramo comprendido entre los kilómetros 200 y 207, a la altura de Alto Las Plumas. Otra cuadrilla avanza con tareas similares entre Paso de Indios y Tecka (km 390 al 420), donde se solicita a los conductores circular con precaución y a baja velocidad. Además, se completó la instalación de 45 nuevas señales viales —preventivas, reglamentarias e informativas— entre Los Altares y Paso de Indios, lo que contribuirá a mejorar la seguridad del recorrido.

Toda la cartelería vial es fabricada por personal del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional, que también se encarga del retiro, restauración y puesta en valor de los carteles deteriorados.

Finalmente, en la Ruta Nacional 3, las tareas incluyeron perfilado y mantenimiento de banquinas entre Garayalde y Salamanca, limpieza de alcantarillas y obras de arte, además del inicio de bacheos en el tramo Malaspina–Salamanca.

Vialidad Nacional recordó que antes de emprender un viaje es recomendable consultar el estado de las rutas en el sitio oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales. Para emergencias, el organismo dispone del Centro de Atención las 24 horas en las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Consultas, gestiones y reclamos pueden realizarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, a través de esos mismos números, por correo electrónico a [email protected] o mediante el formulario disponible en la web institucional.