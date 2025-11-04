Náutico y La Fede cierran la fase regular del Torneo Prefederal

Se enfrentan este miércoles a las 21:00 en Rada Tilly. Ambos clubes están clasificados para el Final Four que se jugará el 15 y 16 de este mes en Trelew.

Náutico Rada Tilly recibirá este miércoles a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia en el partido que marcará el cierre de la fase regular de la Zona Sur del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El encuentro, que se jugará en cancha del “Aurinegro”, dará comienzo a las 21:00.

Los dos equipos están clasificados para jugar el Final Four que se desarrollará en los próximos días en Trelew. Los otros dos equipos que lograron el objetivo fueron Huracán de Trelew -ganó los diez partidos- y Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, este último fue el último que logró meterse en esta definición.

El “Aurinegro” marcha en la tercera colocación con 14 puntos, habiendo logrado 5 victorias y 4 derrotas. Mientras que el “Bordó” se ubica cuarto con 13 unidades, con 4 triunfos y 5 caídas.

Estos dos equipos se enfrentaron por la cuarta fecha de la fase regular en el gimnasio “Diego Simón”, con victoria de Náutico, que se impuso en tiempo suplementario por 97-95. Por lo que este miércoles, La Fede buscará tomarse revancha de esa ajustada derrota sufrida en condición de local.

Luego de este partido, ambos comenzarán a pensar en el Final Four que se jugará en el gimnasio “Atilio Viglione” de Trelew, con la participación del local Huracán, Ferro, además de los mencionados Náutico y La Fede.

El partido de este miércoles definirá las posiciones finales de cara al Final Four que se jugará el 15 y 16 de este mes en el Valle chubutense.

El primero se cruzará con el cuarto, mientras que el segundo se las verá con el que ocupe el tercer lugar.