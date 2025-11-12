Quedó gravemente herido tras recibir disparos y fue hallado tirado en el patio de su casa

Un violento ataque ocurrió este martes por la noche en el barrio Moreira IV de Trelew, donde un hombre de 29 años fue encontrado gravemente herido en el patio de su vivienda, con fracturas y heridas de bala en ambas piernas.

El hecho se registró cerca de las 23 en una casa ubicada sobre calle Constitución, entre Cholila y Costanera. Personal de la Subcomisaría del barrio Inta acudió al lugar tras un llamado de emergencia y halló a la víctima tendida en el suelo, consciente pero en estado crítico. De inmediato fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew.

De acuerdo con la información preliminar, el joven —identificado como A.A.E.— presentaba dos orificios de bala, uno en cada pierna, además de fractura de fémur y una fractura de cráneo. Aunque no brindó detalles sobre la secuencia del ataque, sí alcanzó a identificar a sus agresores, quienes serían hermanos.

La Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Florencia Paluccini, tomó intervención en el caso. También trabajaron en la escena personal de Policía Científica y de Investigaciones, quienes realizaron peritajes, relevamiento fotográfico y recolección de muestras biológicas para avanzar en la causa.