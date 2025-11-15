ANMAT emitió una alerta preventiva que alcanza a todo el territorio nacional.

Lote de sueros y jeringas afecta a pacientes de Chubut con brote bacteriano

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta preventiva de alcance nacional que dispone la inmovilización y prohibición de uso de diversos lotes de especialidades medicinales y productos médicos. La medida surge a partir de una investigación iniciada por la Dirección de Salud Ambiental de Chubut, luego de que se detectara un brote de Klebsiella pneumoniae en 13 pacientes oncológicos.

La advertencia sanitaria comenzó tras una notificación de la Secretaría de Salud de Chubut, que informó que la bacteria afectó a 13 pacientes en tratamiento. Durante la evaluación epidemiológica se estableció que la cepa identificada presentaba resistencia natural a la ampicilina.

También se verificó que las personas afectadas habían recibido —o mantenido contacto— con los productos incluidos en la alerta durante su internación.

Para profundizar la investigación del posible origen de la contaminación, se tomaron muestras para hemocultivos y retrocultivos. Entre los insumos involucrados figuran sueros de Dextrosa y Cloruro de Sodio, Heparina Sódica, desinfectantes y distintos tipos de agujas y sets de infusión.

ANMAT dispuso la prohibición de uso y la inmovilización de varios productos destinados exclusivamente a profesionales y centros de salud, entre ellos:

Aguja HUBER 21G, con alas, puerto en Y y adaptador de extensión. Lote: 241030.

Importador: EURO SWISS SA.

Set de Infusión IV (REF 2005.TV14.MCM), macrogoteo con puerto de inyección en Y.

Lote: A124092. Importador: EURO SWISS SA.

Jeringa Desechable Estéril CORONET, de 10 ml sin aguja. Lote: SO2122410. Importador: SEISEME SA.

Aguja Hipodérmica Desechable BREMEN, 18G x 1 1/2". Lote: 220601. Importador: SEISEME SA.

Frente al presunto desvío de calidad, ANMAT instó de manera preventiva a todo el personal sanitario del país a no utilizar ninguno de los lotes mencionados hasta que finalicen las investigaciones y se adopten las medidas regulatorias definitivas.

Además, la autoridad nacional solicitó a las provincias que informen si existen alertas similares o nuevos casos clínicos asociados al brote de Klebsiella pneumoniae o al uso de los insumos bajo análisis.