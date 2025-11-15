Incendiaron un auto de madrugada en la calle Huergo

El ataque vandálico tuvo como blanco un Ford Escort en cuyo habitáculo arrojaron un cartón prendido fuego.

Un automóvil estacionado en la calle Huergo al 2100 fue blanco de un incendio intencional, este sábado por la madrugada en Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial, el ataque vandálico se registró a las 7 cuando personal de la Comisaría Segunda tomó conocimiento de un principio de incendio vehicular en Huergo al 2100.

Una comitiva policial se dirigió al lugar, constató la veracidad de la denuncia y solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios. Los bomberos, a cargo del oficial principal Pablo Quiroga, arribaron minutos después y lograron sofocar el fuego, que afectaba a un Ford Escort.

El propietario del vehículo, un joven de 21 años, declaró a las autoridades que había dejado el auto estacionado allí el viernes a las 22 y aseguró no tener sospechas sobre quién pudo haber perpetrado el ataque.

Personal de Policía Científica, trabajó en el lugar realizando las pericias de rigor. Según el informe de bomberos, la causa del incendio fue un cartón encontrado en el asiento del conductor.

Se presume que los autores prendieron fuego el cartón y lo introdujeron por la puerta, la cual no contaba con burlete. Las llamas tomaron rápidamente el asiento y el volante.