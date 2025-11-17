Volaron techos en las 1008 y familias quedaron expuestas

El temporal es inédito en este siglo. En los yacimientos sopló a 230 kilómetros por hora. Las reparaciones dependen de la intensidad de las ráfagas. Sin agua en toda la ciudad y falta energía en vastos sectores.

Comodoro Rivadavia está paralizada desde la medianoche. “Veníamos ya con alerta rojo y hemos mermado la actividad. Las ráfagas fuertes fueron de las 6 a las 10, hora en que sopló a 150 en la zona urbana. En la zona de yacimientos hubo ráfagas de 215 a 230 kilómetros”, sostuvo el intendente Othar Macharashvili al reseñar un cuadro de situación.

Mientras volaron techos y postes de energía, se sumó el corte total en el suministro de agua al colapsar la línea de energía que la trae desde los acueductos y acuíferos.

En este contexto, se decidió cortar el tránsito en la ruta 3, en la zona urbana, para restringir la circulación y evitar posibles daños mayores. Asimismo, no circula el transporte urbano y tampoco hay clases.

“Hemos tenido vientos con estas ráfagas hace mucho. Ahora no pensábamos que iba a ser con esta intensidad. Será todo el día, aunque mermaría a las cuatro, cinco de la tarde, intensificándose a la noche”, acotó Macharashvili en diálogo con La Nación+.

“Estamos en emergencia y a full con el dispositivo de seguridad, trabajando con Bomberos y otros organismos del gobierno provincial que pusieron su equipamiento y gente”, añadió el mandatario.

En este contexto, indicó que reparar los daños del viento llevará un tiempo, ya que hay que aguardar a que disminuya la intensidad de las ráfagas, ya que “hay que ir con cuadrillas cuando el viento lo permita”.