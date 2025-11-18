El sospechoso, de 35 años, fue identificado gracias al aviso de un vecino al Centro de Monitoreo.

Robó la batería de un auto en Rivadavia y Chacabuco

Personal de la Comisaría Primera intervino en avenida Rivadavia y calle Chacabuco, este martes alrededor de las 11, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre un robo en la vía pública.

Un vecino se había comunicado para informar que un hombre había sustraído la batería de su automóvil Fiat 147 verde, que se encontraba estacionado frente a su domicilio. Ante el aviso, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicar al sospechoso, identificado como R.J.L., de 35 años, junto con la batería removida del vehículo.

El hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Minutos después, se presentó el damnificado, quien reconoció la batería —una unidad marca Bosch— como de su propiedad.

La Policía informó que el elemento fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.