Intentaba forzar la cerradura de un local en pleno centro

El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Mitre en una tienda naturista.

Durante la madrugada de este martes, alrededor de las 5:30, efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a un hombre que intentaba forzar la cerradura de un local comercial ubicado sobre la calle Mitre.

Según informó la Policía del Chubut, el sujeto fue observado mientras manipulaba la cerradura de una tienda naturista durante un patrullaje preventivo. Al notar la presencia de los agentes, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado a pocos metros del lugar.

Al momento de la detención, se constató que llevaba consigo herramientas y tres manijones pertenecientes a la puerta exterior del comercio. Tras una inspección en el local, los efectivos verificaron que uno de los manijones se encontraba parcialmente desprendido y con los tornillos flojos.

Ante esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.