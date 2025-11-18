Quería robar una bicicleta del interior de una camioneta

Fue en pleno centro de Comodoro, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre un hombre que dañaba una EcoSport e intentaba sustraer una bicicleta.

Este martes, alrededor de las 15:10, efectivos de la Comisaría Seccional Primera intervinieron en un hecho de tentativa de robo en la calle Ángel Perfumo al 600, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

La actuación policial se inició a partir de un aviso del Centro de Monitoreo, que reportó que un hombre estaba provocando daños en un vehículo Ford EcoSport e intentaba sustraer una bicicleta negra que se encontraba en su interior.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso aún junto al rodado y procedieron a su aprehensión. El joven, identificado como C.M.E., de 23 años, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.