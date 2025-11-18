Una joven de 15 años fue embestida por un colectivo este martes al mediodía en una parada céntrica. El conductor no se detuvo y es buscado por la Policía. La víctima permanece internada mientras intentan localizar a su familia.

Buscan identificar a un chofer que atropelló a una adolescente en pleno centro

Un grave accidente se registró este martes en el centro de Comodoro Rivadavia, cuando una adolescente de 15 años fue atropellada por un colectivo de Patagonia Argentina mientras se encontraba en una parada ubicada sobre la avenida Rivadavia, entre las calles Carlos Pellegrini y 9 de Julio.

El hecho ocurrió entre las 13 y las 13.20, según indicaron testigos y fuentes policiales.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el chofer del transporte público no se detuvo tras el impacto y continuó su recorrido, lo que generó un operativo inmediato de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades trabajan en la identificación del vehículo y del conductor para establecer cómo ocurrió la secuencia del siniestro.

La joven, que acababa de salir de la escuela, fue trasladada de urgencia y permanece internada. Hasta el momento, continúan los esfuerzos para contactar a sus familiares y brindarles información sobre su estado de salud.

Con información de El Comodorense