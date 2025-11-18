Tras las ráfagas excepcionales que afectaron a Comodoro, una trabajadora del barrio Laprida sufrió daños severos en su casa y necesita colaboración para reconstruirla.

Piden ayuda para una familia de Laprida que perdió parte de su vivienda

El fuerte temporal de viento que continúa afectando a Comodoro Rivadavia dejó graves consecuencias en el barrio Laprida, donde Julieta Alejandra Guzmán y Macarena —con dos niños de 11 y 9 años— perdieron parte de su vivienda este lunes.

Según relataron sus compañeros de trabajo, al llegar a la jornada laboral se enteraron de que la casa había sido prácticamente destruida por las ráfagas. “Perdió todo. Se le voló la vivienda en Laprida”, comentaron desde el equipo de trabajo de la empresa Grasulito, que inició una colecta solidaria para asistirla.

El temporal arrancó ventanas, desprendió sectores de las paredes y dañó muebles, dejando a la familia en una situación de gran vulnerabilidad.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 297-4929790 o 297-5130983. También está disponible el alias laprida94 para realizar transferencias.