Lo detuvieron tras arrojar una bicicleta desde un segundo piso

Fue en la calle Dorrego y el sujeto, de 32 años, quedó detenido a la espera de la audiencia de control.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:00, personal policial de la Comisaría Seccional Primera que realizaba tareas de patrullaje observó a un hombre arrojar una bicicleta desde el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Dorrego.

Tras el hecho, el individuo descendió y se dio a la fuga a bordo de otra bicicleta. Los uniformados lo interceptaron a pocos metros y procedieron a su aprehensión.

El detenido, identificado como G.C.E., de 32 años, fue trasladado a la dependencia policial de Rivadavia y Güemes, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.