La víctima hizo un seguimiento del delincuente a través del sistema de geoposicionamiento y alertó a la policía sobre su ubicación.

El GPS delató al ladrón de un iPhone

Personal policial de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo este jueves por la tarde a un hombre que robó un teléfono celular. Lo había sustraído del interior de una mochila que se hallaba en el habitáculo de un coche estacionado.

El damnificado había dejado estacionado su Toyota Corolla en Kennedy y Olavarría.

Alrededor de las 15.10, la víctima observó que un extraño salía del habitáculo del auto llevándose una mochila de color negro.

Metros más adelante el delincuente se deshizo de la mochila, pero se llevó un iPhone 15 que había en el interior.

La víctima rastreó la posición de su teléfono en tiempo real y aportó la ubicación a la policía.

De ese modo, agentes que patrullaban por el sector aprehendieron al autor y recuperaron el teléfono.

El detenido, de 21 años, fue puesto a disposición de la Justicia penal.