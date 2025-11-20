Muere apuñalado un hombre tras pelea callejera

Un gravísimo hecho de sangre se registró en la noche del miércoles en la calle Moyano de Pico Truncado. En una pelea callejera un hombre fue apuñalado y falleció en el Hospital Distrital. El homicida se encuentra detenido.

El informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz da cuenta de que personal de la Comisaría Primera de esa localidad acudió de manera urgente a la calle Moyano al 400, luego de que el Centro de Monitoreo fuera alertado alrededor de las 23:30 sobre una pelea callejera.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a varias personas alteradas que señalaban a un individuo que escapaba por la calle Roca en dirección a José Fuchs, señalándolo como el autor de la agresión con arma blanca a otro hombre que se hallaba en el suelo.

Ante esta situación, los policías requirieron urgente asistencia médica, llegando en pocos minutos una ambulancia del Hospital Distrital que trasladó al herido hasta la guardia del nosocomio.

Lamentablemente, minutos más tarde, desde el nosocomio se informó que la víctima, de apellido Bussine, había fallecido como consecuencia de las graves heridas.

Antes de que se conociera el fatal desenlace, los policías lograron ubicar al sujeto que señalaron los testigos del incidente, el cual presentaba sus vestimentas rasgadas.

Por razones de resguardo físico, considerando la presencia de familiares de la víctima en estado de gran alteración, se demoró preventivamente al sospechoso y tras confirmarse el deceso de la víctima se dispuso su aprehensión, quedando alojado en la Comisaría Primera (foto), trascendiendo que se apellidaría Cabero.

En tanto, el área del incidente fue asegurada para dar inicio a las diligencias de rigor y se realizó un relevamiento de videos de cámaras de vigilancia, además de recibirse datos de testigos.

En el frente de la vivienda donde se produjo el hecho, se secuestró un arma blanca con cabo de color blanco, junto con diversos elementos de interés pericial, los cuales fueron debidamente resguardados y puestos a disposición de la justicia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado ordenó la realización de inspecciones médicas y el secuestro de las prendas de vestir, tanto del aprehendido como de la víctima, con el fin de avanzar en los peritajes correspondientes.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, con asiento en Caleta Olivia, se hizo cargo del traslado del cuerpo para la práctica de la autopsia y demás estudios complementarios.

La investigación continúa bajo directivas del magistrado interviniente, mientras personal de la Comisaría Primera y áreas técnicas colaboran en el esclarecimiento integral de las circunstancias que rodearon el hecho.