Organismos provinciales brindarán asistencia comunitaria

El sábado 6 de junio tendrá lugar en la sede vecinal del barrio Koltum de Caleta Olivia, una “Jornada Interseccional” con la presencia de personal organismos provinciales.

Entre las 14:00 y las 19:00 se instalaran los equipos multisectoriales del Registro Civil, Distrigas, Servicios Públicos, Salud, Instituto de la Vivienda, Desarrollo Social y de Políticas Comunitarias con la finalidad de facilitar trámites, responder a consultas sobre servicios de energía y gas, planes de pago de deudas, asesoramientos y requerimientos por cuestiones de salud y programas de ayuda alimentaria.

Este evento propiciado por el gobierno de Santa Cruz, fue anunciado a mediodía de este jueves en una rueda de prensa ofrecida en la Delegación de Coordinación de Entes Provinciales, que se encuentra a cargo de Javier Aybar, secundado por el exconcejal Juan Carlos Juárez.

De la misma también tomaron parte referentes de distintos organismo que estarán afectados a la jornada del sábado, entre ellos Gustavo Fernández (SPSE), Ramón Herrera (Distrigas, Paula Ortiz (Registro Civil), Ángela Cisterna (IDUV), Daniela Carod (Políticas Sanitarias), Etelvina Rojas (Desarrollo Social) y Mariela Oviedo, entre otros.

En ese marco se conocieron novedades de importancia para los vecinos como el hecho que se haya asegurad que durante la época invernal no se cortarán los servicios de luz y gas a vecinos que tengan varias facturas sin pagar, pero al mismo tiempo se los invita a acceder a diversos planes de pago que en algunos caso pueden cancelarse en doce cuotas.

Además, aquellos que estén conectados a líneas eléctricas de manera ilegal, tendrán la posibilidad de regularizar su situación, en tanto que el IDUV también dispone de planes de pago para cancelar deudas por viviendas oficiales y brindar asesoramiento de escrituraciones.

A su vez, el Registro Civil realizara a actualizaciones de DNI y pasaportes, en tanto que el área de salud brindará asesoramiento sobre prevención, promoción y consultas para niños, adolescentes y pacientes crónicos.