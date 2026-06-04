Docentes realizaron una quema simbólica de recibos de sueldo

En el marco de otro paro de 48 horas, docentes nucleados en la ADOSAC realizaron este jueves una nueva protesta frente a Supervisión de Escuelas Zona Norte con sede en Caleta Olivia.

En ese lugar efectuaron una quema simbólica de sus recibos de sueldo (amplificados en fotocopias) para denunciar descuentos salariales que, según afirmaron, en algunos casos superan el 70% de los haberes y les fueron aplicados por sumarse a la escalada de medidas de fuerza.

Guadalupe Fernández, referente gremial, explicó que la medida se enmarca en un conflicto que continúa sin respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.

"Habíamos planteado claramente al Gobierno un pliego de reclamos que incluye aumento salarial, recomposición de ingresos, cuestiones laborales y la devolución de descuentos realizados anteriormente. Hasta ahora no hemos tenido respuesta a ninguno de esos planteos", manifestó.

"Tenemos casos de descuentos superiores al millón de pesos. Hay descuentos de 100 mil, 200 mil pesos y otros que llegan a 1.200.000 pesos aproximadamente, dependiendo de cada situación", detalló la dirigente.

La referente gremial responsabilizó directamente al gobernador Claudio Vidal y a las autoridades educativas por la situación que atraviesa el sector.

Por otra parte hizo saber que además del nuevo paro de 48 horas, ADOSAC anunció que continuará desarrollando actividades de protesta y organización durante los próximos días.

Entre las acciones previstas figura la conformación de un fondo de huelga destinado a asistir a los docentes más afectados por los descuentos.

Finalmente sostuvo que con los descuentos, el Gobierno busca desalentar las medidas de fuerza y afectar el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.

"Entendemos que esta es una forma de disciplinar a los trabajadores y de intentar acallar nuestros reclamos, pero vamos a seguir organizándonos y reclamando respuestas", afirmó.

Fuente: La Vanguardia Noticias