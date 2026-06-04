El municipio intensifica limpieza en barrios y áreas recreativas

La Subsecretaría de Servicios del municipio de Caleta Olivia continúa desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento en el entorno de la Primera Laguna y en los barrios Jardín y 120 Viviendas.

Con el objetivo de mantener las condiciones de espacios públicos están afectados más de 60 trabajadores y trabajadoras dependientes de las áreas de Barrido y Limpieza, Forestación y Espacios Verdes, según informó el subsecretario de Servicios, Enrique Sánchez.

Los trabajos de saneamiento en el sector de la Primera Laguna, comenzaron el pasado miércoles, dando respuesta a pedidos realizados por los vecinos que utilizan el espacio para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

En este marco, Sánchez explicó que los mismosincluyeron la recolección de residuos y apeló al compromiso de la comunidad para preservar los espacios públicos, señalando se encontraron importantes cantidades de basura, como ser bidones , bolsas y botellas plásticas e incluso colchones.

Por otra parte, informó que de forma paralela, se desplegó maquinaria y camiones en los barrios Jardín y 120 Viviendas para retirar basura acumulada en las esquinas, con el objetivo de avanzar en la tarea de erradicar basurales clandestinos.

Finalmente, el subsecretario indicó que uno de los puntos más críticos se encuentra en las inmediaciones de establecimientos educativos del sector (Escuela Primaria N° 76 y Jardín N° 52), reiterando el pedido de colaboración de los vecinos para evitar la formación de nuevos focos contaminantes del medio ambiente.

Fuente: Prensa Municipal