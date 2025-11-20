Karen Reichardt reconoció que Fred Machado giró $$230.000 a su ex marido

Debió admitir el pago luego de afirmar que era un disparate el vínculo que saltó en las coimas de Andis.

La diputada libertaria Karen Reichardt reconoció que el presunto narco Fred Machado giró USD 230.000 a su ex marido, Gustavo Balabanian.

LPO explicó que Balabanian es un empresario a cargo de Paraná Seguros que fue beneficiado por el gobierno libertario, permitiéndole ingresar al restringido negocio de las ART. El superintendente de Seguros, Guillermo Plate, un hombre del jefe del Arca, Juan Pazo, fue el encargado de beneficiar a Paraná Seguros, como reveló una nota de Letra P.

Balabanian aparece en la libreta del lobbysta Miguel Calvete, supuesto canal para organizar el cobro de coimas en la Andis. El cuaderno apareció en la investigación que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, que este miércoles le tomaron declaración a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis que es el epicentro del escándalo de las coimas.

"Que disparate x favor!", tuiteó Reichardt el lunes, como respuesta a la publicación de LPO que revelaba el vínculo de su ex con Machado. Un día después debió admitir el pago del supuesto narco a Balabanian.

"Fue un giro en blanco y él se está comiendo este garrón por mí", dijo Reichardt a Perfil. "Lo único que voy a decir es que le pregunté por el giro de US$230.000. Fue un pago de 2015 que se hizo en blanco", dijo.

Reichardt explicó que Balabanian tuvo un avión en 2007, que luego lo cambió por otro y que el dinero que le envió Machado fue por "una transacción que tiene que ver con la aeronáutica". "Machado era piloto y después se dedicó a vender aviones y arreglarlos", agregó la dirigente de La Libertad Avanza.

Con respecto a la referencia en el cuaderno de Calvete, Reichardt volvió a decir que es un "disparate" y que buscan ensuciar su nombre, si bien es un seudónimo. Llamativamente la diputada acusa a la prensa de esa maniobra de desprestigio, pero los vínculos de su ex aparecen en el cuaderno personal de Calvete, que apareció en los medios por una investigación judicial.

El caso del ex marido de Reichardt parece confirmar una matriz de financiamiento de los libertarios vía Fred Machado. El supuesto narco también estaba vinculado a José Luis Espert, que debió renunciar a su candidatura a diputado por ese motivo, y a Lorena Villaverde, cuyo pliego en el Senado fue rechazado este miércoles por su nexo con el supuesto narco.