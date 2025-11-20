Dos detenidos por robar botellas de alcohol

Tres comercios de la zona céntrica de Comodoro Rivadavia fueron blanco de los ladrones de botellas de licor y latas de cerveza.

Este jueves por la tarde, personal policial de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 26 años y a otro de 31, por el robo de bebidas alcohólicas.

Inicialmente, el personal policial intervino en Ameghino 777, en el local El Punto, por el aviso de un comerciante quien informó que dos hombres habían sustraído una lata de cerveza marca Brahma.

En forma paralela, se recibió el aviso del encargado del local Super Belgrano. Alertaba que dos hombres sustrajeron licores.

Posteriormente, el primer denunciante informó que los sospechosos habrían ingresado al local Mini Market.

El personal policial detuvo a los dos hombres y recuperó la mercadería sustraída. Ambos fueron trasladados a la comisaría, a la espera de que comparezcan ante el juez penal de turno.